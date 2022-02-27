Центробанк временно смягчил лимитные требования к банкам

Центробанк РФ смягчил лимитные требования к кредитным организациям до 1 июля 2022 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на регулятора.

До указанного срока к банкам не будут применяться меры за несоблюдение установленных лимитов в отношении открытых валютных позиций в отдельных иностранных валютах и драгоценных металлах, суммы всех открытых валютных позиций и балансирующей позиции в рублях при условии, что такая ситуация возникла в силу внешних обстоятельств, а предоставленная возможность не используется банками в спекулятивных целях.

Отмечается, что при этом ЦБ будет вести оперативный мониторинг величин открытых валютных позиций и причин их изменения в целях обеспечения бесперебойного функционирования валютного и денежного рынков и финансовой устойчивости кредитных организаций.

Сегодня ЦБ сделал несколько заявлений в связи с введением против России санкций. Полный текст можно увидеть в материале «Реального времени».

Дарья Акимова