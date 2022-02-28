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В Челнах прошли соревнования «Кубок Салавата»

04:28, 28.02.2022
В Челнах прошли соревнования «Кубок Салавата»
Фото: nabchelny.ru

В Набережных Челнах на городском Ипподроме прошли 26-е традиционные благотворительные соревнования «Кубок Салавата» по ледовым гонкам. Об этом сообщается на официальном сайте города.

— Традиционно в нашем автомобильном городе, столице автомобильной промышленности страны, на родине легендарных КАМАЗов проходят эти прекрасные соревнования...Я думаю, что этим соревнованиям мы дали второе дыхание, — сказал мэр Челнов Наиль Магдеев.

Фото: nabchelny.ru

Все участники соревнований получили сувениры. А победителей наградили на торжественной церемонии.

Тем временем для жителей столицы Татарстана на набережной Казанки подготовили зимний велозаезд. Маршрут начинается от набережной экстрим-парка «Урам» и проходит до «Ак Барс Арены». Его протяженность — более 12 км.

Диана Жиленкова
Общество Татарстан

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