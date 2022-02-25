Завтра в Казани пройдет зимний велозаезд
Завтра, 26 февраля, в столице Татарстана на набережной Казанки пройдет зимний велозаезд. Начало в 10.30, сообщается в Instagram-аккаунте «Стратегия развития Казанки».
Начальная точка маршрута — набережная экстрим-парка «Урам», конечная — «Ак Барс Арена». Протяженность маршрута составляет более 12 км.
Участникам заезда рекомендуют взять с собой шлем, маску для лица и чай в термосе. Несовершеннолетних детей должны сопровождать взрослые.
Также сегодня в город приедут участники автомобильной экспедиции «Байкальская миля — 2022. Места силы» для передачи капсулы с грунтом с места гибели военно-транспортного судна «Балхаш». Встреча пройдет в 10.00 около Центра семьи «Казан».
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