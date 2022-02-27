В Казани произошла массовая драка с применением кувалд

В Казани на проспекте Победы произошла массовая драка. В полицию поступило сообщение от очевидцев, которые утверждали, что в драке принимали участие около десяти человек, некоторые использовали кувалды.



К прибытию на место стражей порядка во дворе осталась лишь одна конфликтующая сторона — как раз та, у которой были кувалды. Молодые люди рассказали, что они — разнорабочие, а кувалды у них в машине остались в числе прочих инструментов после демонтажа очередного объекта. Правоохранителям они рассказали, что защищались.

Другая конфликтующая сторона успела скрыться с места, но полиция задержала трех из беглецов, которые признались, что были пьяны, но агрессивно себя не вели. В кармане одного их них полицейские нашли патрон. Задержанные заявили, что нашли его на улице до драки.

Одного из молодых людей госпитализировали в больницу с травмой головы. Следствие будет разбираться в произошедшем, сообщает «Татарстан-24».

Фото: realnoevremya.ru

В феврале Высокогорский райсуд вынес приговор по делу о массовой драке в Татарстане с применением деревянных бит, арматуры и стрельбой в асфальт. Все 15 обвиняемых наказаны условными сроками. О причинах конфликта и других деталях этого дела «Реальное время» рассказывало на старте судебного процесса.

Маргарита Головатенко