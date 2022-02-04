23 года условно получили 15 участников драки казанских с высокогорскими

Фото: «Реальное время»/ Ирина Плотникова

Высокогорский райсуд вынес приговор по делу о массовой драке в Татарстане с применением деревянных бит, арматуры и стрельбой в асфальт. Все 15 обвиняемых наказаны условными сроками.



Как уточнили «Реальному времени» в пресс-службе суда, 14 фигурантов дела приговорены к одинаковому наказанию — полтора года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком, поскольку признаны виновными только в хулиганстве с применением оружия и предметов, используемых в этом качестве, по предварительному сговору в составе группы (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

Тогда как самого старшего из участников сходки — казанца Георгия Рубцова — осудили еще и за незаконный оборот оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ), по совокупности он получил 2 года и 3 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года.

Приговор суда уже обжаловал один из адвокатов осужденных.

Напомним, 9 июня 2020 года в 22 часа у торгово-развлекательного центра «Айберг» на Высокой Горе выясняли отношения две группы молодежи. По версии следствия, это были местные и казанцы из группировки «Лагерные», причем обе стороны использовали деревянные палки и металлическую арматуру, а еще мат, угрозы и выстрелы. Когда драчуны разбежались, прибывшая полиция изъяла на месте преступления три гильзы и пулю калибра 9 мм.

О причинах конфликта и других деталях этого дела «Реальное время» рассказывало на старте судебного процесса.