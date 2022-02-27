В Минцифры России рассказали о масштабной кибератаке на портал «Госуслуги»

В Минцифры России рассказали, что портал «Госуслуги» столкнулся с беспрецедентными по масштабу кибератаками. Об этом сообщает ТАСС.

Однако, по словам представителей ведомства, данные пользователей портала надежно защищены.

Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что администрация президента фиксирует постоянные кибератаки на сайт Кремля. Из-за этого сайт часто подвисал.

Сбои в работе сайтов Кремля, правительства России и агентства «РИА Новости» происходили накануне. К сайту президента России не удавалось получить доступ, а страница «РИА Новости» не прогружалась до конца.



Дарья Акимова