С казанских улиц за сутки вывезено более 10,8 тысяч тонн снега

Фото: Дмитрий Резнов

За эти сутки с улиц Казани было вывезено более 10,8 тысяч тонн снега. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Днем снег вывозили с участков улиц: Абсалямова, Беломорская, Большая Красная, Вишневского, Гагарина, Гареева, Даурская, Липатова, Магистральная, Ташаяк, Техническая, Фучика, Чехова, Чистопольская, Маршала Чуйкова и других.

На городских дорогах использовано 13 тонн реагента и 82 тонны песко-соляной смеси. Всего с начала зимнего сезона было применено более 54 тысяч тонн противогололедных материалов.

Фото:Максим Платонов

23 февраля с улиц столицы Татарстана вывезли свыше 15,3 тысячи тонн снега. На дорогах использовано более 70 тонн реагента и 235 тонн песко-соляной смеси.

Дарья Акимова