Вооруженные силы России поразили 821 объект военной инфраструктуры Украины

Вооруженные силы России поразили 821 объект военной инфраструктуры Украины, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.



— Среди них 14 военных аэродромов, 19 пунктов управления и узлов связи, 24 зенитных ракетных комплекса ПВО С-300 и «Оса», 48 радиолокационных станций, — приводит его слова ТАСС.

Российские военные ударили высокоточным оружием с использованием крылатых ракет воздушного и морского базирования по объектам военной инфраструктуры Украины.

— Продолжается проведение специальной военной операции. Группировки войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке Вооруженных сил России за сутки расширили участки прорыва в обороне противника и продолжают развивать успех наступления, — сказал Конашенков.

Конашенков сообщил, что националистические батальоны Украины при отходе взрывают за собой электроподстанции и мосты.



В Минобороны России вчера вечером заявили о захвате в рамках операции в Донбассе большого количества вооружения, которое было поставлено на Украину западными странами. Среди него представлены противотанковые ракетные комплексы Javelin от США и NLAW от Великобритании. Также, по данным ведомства, вооруженные силы РФ вывели из строя 211 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе 17 пунктов управления и узлов связи, 19 комплексов ПВО С-300 и «Оса», 39 радиолокационных станций.

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Маргарита Головатенко