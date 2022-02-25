ВТБ продолжает обслуживание клиентов в штатном режиме

ВТБ продолжает обслуживание клиентов в штатном режиме. Все отделения, банкоматы и терминалы банка работают без ограничений, сотрудники оперативно консультируют клиентов по всем возникающим вопросам, банк также разрабатывает комплекс мер по защите их интересов.

Ситуация в отделениях ВТБ остается стабильной. Банк обеспечен необходимым запасом валюты и готов удовлетворить потребности клиентов в полном объеме. В отдельных случаях мы предлагаем сделать предзаказ на необходимые операции с валютой. Клиенты могут обратиться по телефону контакт-центра ВТБ по номеру 1000 или 8-800-100-24-24. Мы стремимся обеспечить все территории необходимым запасом наличности в максимально сжатые сроки для исполнения предзаказа.

Клиентам ВТБ доступны операции по всем картам банка на территории России, переводы внутри страны, снятие наличных в офисах и банкоматах. В полном объеме доступен обмен валюты.

Все вклады и накопительные счета доступны без ограничений. Вы можете открывать депозиты и пополнять их как в отделениях банка, так и с помощью дистанционных сервисов. Все обязательства по начислению и выплате процентов, а также выдаче денежных средств со счетов клиентов выполняются в полном объеме.

Приложение и интернет-версия ВТБ Онлайн работают в полном объеме за исключением валютных переводов за рубеж. Переводы внутри ВТБ и переводы по России доступны в полном объеме в рублях и в иностранной валюте. Клиентам, которые привыкли совершать операции в торговых точках с помощью PAY-сервисов, мы рекомендуем использовать пластиковые карты ВТБ для проведения подобных транзакций.

Мы благодарим наших клиентов и партнеров за понимание, проявленное спокойствие и финансовую грамотность в сложившейся ситуации. ВТБ готов решать каждый вопрос индивидуально и максимально оперативно. Правительство России и Центральный Банк уже заявили, что готовы со своей стороны оказать содействие и поддержку как ВТБ, так и другим финансовым институтам, которые столкнулись с санкциями иностранных государств.

Все рекомендации, официальные сообщения и ответы на актуальные вопросы доступны клиентам и партнерам ВТБ на сайте банка.



Банк ВТБ (ПАО)

Партнерский материал