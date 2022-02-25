Путин сегодня проведет оперативное совещание с Совбезом

Президент России Владимир Путин проведет в эту пятницу оперативное совещание с Советом безопасности страны. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Кроме того, в планах Путина на сегодня несколько международных разговоров, пишет ТАСС.

Фото: kremlin.ru

В последний раз оперативное совещание с Совбезом РФ президент проводил в понедельник, 21 февраля. На заседании он заслушал мнения о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик.

Спустя несколько часов после заседания Совбеза Путин выступил с почти часовым обращением к гражданам России. В самом конце он объявил о решении признать независимость ЛНР и ДНР.

— Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение. Незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой народной республики и Луганской народной республики. Прошу Федеральное собрание поддержать это решение, а затем ратифицировать договор о дружбе и взаимопомощи, — заявил президент России.

24 февраля президент РФ сообщил о принятии решения о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе, так как «обстоятельства требуют от России решительных действий».

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