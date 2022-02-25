Путин сегодня проведет оперативное совещание с Совбезом
Президент России Владимир Путин проведет в эту пятницу оперативное совещание с Советом безопасности страны. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Кроме того, в планах Путина на сегодня несколько международных разговоров, пишет ТАСС.
В последний раз оперативное совещание с Совбезом РФ президент проводил в понедельник, 21 февраля. На заседании он заслушал мнения о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик.
Спустя несколько часов после заседания Совбеза Путин выступил с почти часовым обращением к гражданам России. В самом конце он объявил о решении признать независимость ЛНР и ДНР.
— Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение. Незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой народной республики и Луганской народной республики. Прошу Федеральное собрание поддержать это решение, а затем ратифицировать договор о дружбе и взаимопомощи, — заявил президент России.
24 февраля президент РФ сообщил о принятии решения о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе, так как «обстоятельства требуют от России решительных действий».
«Реальное время» следит за развитием событий. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым