«С Богом я все пройду и стану победителем». Родион Амиров прокомментировал свой диагноз

Хоккеист, принадлежащий «Торонто», но выступающий в родном «Салавате Юлаеве» на правах аренды, Родион Амиров поблагодарил своих подписчиков и болельщиков за поддержку. По его словам, люди «взорвали директ» хоккеиста словами поддержки.



Сейчас хоккеист проходит лечение в Германии, а родители находятся там вместе с ним.

«Тренируюсь на земле, три раза в неделю выхожу на лед — все с учетом предписаний врачей. Собаку вот недавно мою любимую привезли, гуляем вместе, играем.



Еще раз: спасибо каждому от меня и моих родителей за участие и теплые слова. С Богом я все пройду и стану победителем. Всех обнял, приподнял, покружил», — написал 20-летний нападающий «Салавата Юлаева» в своем аккаунте в Instagram.

Напомним, ранее стало известно, что у Родиона Амирова диагностирована опухоль головного мозга. Лечением хоккеиста занимается канадский клуб «Торонто Мэйпл лифс».