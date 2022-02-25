В КФУ назвали возможные причины исчезновения озера Морской Глаз

Фото: Максим Платонов

Заведующая кафедрой природообустройства и водопользования Казанского федерального университета (КФУ) Нафиса Мингазова назвала возможные причины исчезновения озера Морской Глаз, которое находится в Марий Эл.

По ее словам, несмотря на то, что озеро считается малым из-за своей площади, оно в то же время глубокое. Водоем преимущественно пользуется подземным питанием. А засуха привела к понижению уровня грунтовых вод. Также специалист назвала антропогенную причину.

Фото: группа молодежного экодвижения Марий Эл в ВК «Розовый одуванчик»

— Уникальные озера — очень уязвимы! В них не надо купаться, ими надо любоваться! — приводит слова Мингазовой пресс-служба вуза.

Недавно старший научный сотрудник заповедника «Большая Кокшага» Геннадий Богданов рассказал, что обмеление озера Морской Глаз будет продолжаться до тех пор, пока уровень воды не сравниться с водой остальных озер. По словам эксперта, в худшем случае от озера, возможно, останется каменный колодец с небольшим зеркалом воды на дне.

Диана Жиленкова