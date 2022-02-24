Лавров: Россия всегда будет готова к диалогу, который вернет всех к справедливости

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия всегда будет готова к диалогу, который вернет всех к справедливости и принципам Устава ООН. Об этом сообщает «РИА Новости».

Глава МИД также выразил надежду на возвращение к международному праву и международным обязательствам. По его словам, западные друзья не уважают международное право и стремятся его разрушить. Также он добавил, что прошли напряженные и детальные обсуждения с коллегами из США и НАТО.

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Сегодня днем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская спецоперация в Донбассе — это не начало войны, а попытка предотвратить глобальную войну.



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Дарья Акимова