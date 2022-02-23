В Казань приедут участники автомобильного пробега «Байкальская миля»

Фото: Максим Платонов

В пятницу, 25 февраля, в Казань приедут участники автомобильной экспедиции «Байкальская миля — 2022. Места силы» для передачи капсулы с грунтом с места гибели военно-транспортного судна «Балхаш». Об этом рассказали в мэрии города.

В дальнейшем капсулу должны передать внуку погибшего офицера.

Встреча с участниками экспедиции состоится в 10.00 около Центра семьи «Казан». А в 11.30 они отправятся в следующий пункт маршрута автопробега, который продлится до 9 марта. Конечной точкой станет бухта на озере Байкал.

В 2020 году челнинские гонщики Максим Белотелов и Александр Поляков попали в Книгу рекордов России. Они установили рекорд, разогнавшись на льду Байкала на мотовездеходе до 156,45 км/ч в рамках фестиваля скорости «Байкальская миля».

Диана Жиленкова