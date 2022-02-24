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В Лаишевском районе Татарстана прошел фестиваль ухи — видео

04:31, 24.02.2022
В Лаишевском районе Татарстана прошел фестиваль ухи — видео
Фото: pixabay.com

В поселке Семрук Лаишевского района Татарстана 23 февраля прошел фестиваль ухи. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В этом году мероприятие было посвящено Герою Советского Союза и почетному гражданину Лаишевского района Борису Кузнецову. В ходе него участники соревновались в рыбной ловле, угощали друг друга ухой по традиционным национальным рецептам, пели и танцевали. В фестивале приняли участие около 400 человек.

Каждый участник соревнований по ловле рыбы получил памятный подарок, а улов ушел на угощение гостей и участников фестиваля. Уху сварили по свои рецептам в четырех подворьях: русском, татарском, кряшенском и чувашском.

23 февраля в акватории Лаишевского района прошла акция по сохранению рыбных запасов в водоемах республики «Рыбе быть». В ней приняли участие сотрудники Госкомитета Татарстана по биоресурсам, специалисты Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора и рыболовы-любители. Вместе они пробурили более 200 лунок на льду.

Дарья Акимова
Общество Татарстан

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