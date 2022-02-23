В Лаишевском районе к 23 февраля прошла акция по сохранению рыбных запасов в водоемах РТ

В акватории Лаишевского района Татарстана сегодня в честь Дня защитника Отечества прошла акция по сохранению рыбных запасов в водоемах республики «Рыбе быть». Об этом сообщается на сайте Госкомитета РТ по биоресурсам.



Она была организована в честь Героя Советского Союза и ветерана Великой Отечественной войны Бориса Кузнецова. В мероприятии приняли участие сотрудники Госкомитета Татарстана по биоресурсам, специалисты Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора и рыболовы-любители. Вместе они пробурили более 200 лунок на льду.

По словам начальника межрайонного отдела Госкомитета РТ по биоресурсам по Лаишевскому району Михаила Ерошомова, февраль — неблагоприятный месяц для обитателей водоемов из-за нехватки кислорода. Чтобы рыба не погибла подо льдом, нужно бурить лунки и набивать их сухостоем, притаптывая снег. Это даст дополнительное количество кислорода в воде.

В декабре 2021 года председатель госкомитета РТ по биологическим ресурсам Федор Батков сообщил, что с момента создания Республиканского совета по вопросам сохранения водных биологических ресурсов в Татарстане удалось предотвратить ущерб водным ресурсам на сумму в 812 млн рублей. Это более 800 тонн сохраненной от браконьерства речной рыбы.





Дарья Акимова