Евросоюз намерен ввести санкции против 22 лиц в России — среди них Шойгу и Шувалов

Евросоюз намерен ввести санкции против 22 лиц в России из-за ситуации вокруг Украины. Среди них министр обороны РФ Сергей Шойгу, руководитель администрации президента России Антон Вайно и председатель ВЭБ Игорь Шувалов. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов.

Также в этом списке есть высокопоставленные российские военные командующие. Кроме того, планируются организации «Агентство интернет-исследований» из-за распространения дезинформации о ситуации на Украине.

Фото: pixabay.com

Накануне Евросоюз включил в черный список более 350 российских депутатов, проголосовавших за признание ДНР и ЛНР. Кроме того, туда попали 27 физических и юридических лиц, в том числе банки и организации, которые финансируют российские операции в Донбассе.

Дарья Акимова