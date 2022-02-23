После отравления трех человек угарным газом в Казани прокуратура начала проверку

Фото: прокуратура РТ

Прокуратура Татарстана начала проверку информации об отравлении угарным газом трех человек в Советском районе Казани. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Надзорное ведомство намерено дать оценку соблюдению требований безопасности при эксплуатации внутридомового газового оборудования.

Фото: Максим Платонов

В результате инцидента пострадали двое взрослых — женщина 1996 года рождения и мужчина 1989 года рождения, а также мальчик 2013 года рождения. Пострадавшим диагностировали отравление легкой и средней степени тяжести.



Недавно в Альметьевске прокуратура начала проверку после отравления четырех человек угарным газом. Среди пострадавших — трое маленьких детей.

Диана Жиленкова