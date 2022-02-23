В Казани три человека отравились угарным газом — среди пострадавших есть ребенок

Фото: Максим Платонов

В Казани три человека предположительно отравились угарным газом. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.

По данным ведомства, в результате отравления пострадали мальчик 2013 года рождения, женщина 1996 года рождения и мужчина 1989 года рождения. Ребенку диагностировали отравление средней степени тяжести, взрослым — легкой степени.

Фото: Максим Платонов

Причина происшествия устанавливается.

Недавно угарным газом отравились четыре человека в Альметьевске. В числе пострадавших трое детей — мальчики 2012, 2014 и 2017 годов рождения. Также отравилась их мать 1978 года рождения. Пострадавших направили на амбулаторное лечение и отпустили домой.



Диана Жиленкова