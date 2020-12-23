Челнинцы установили рекорд скорости на мотовездеходе на льду Байкала

Гонщики из Набережных Челнов Максим Белотелов и Александр Поляков попали в Книгу рекордов России. Они установили рекорд, разогнавшись на льду Байкала на мотовездеходе Can-Am Maverick X RC Turbo R до 156,45 км/ч.

Участников фестиваля скорости «Байкальская миля» оценивали профессиональные судьи из России и США, сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.

Фото: nabchelny.ru

В следующем году команда BRP Центра MAXX планирует участвовать в большой экспедиции с флагами Татарстана и Челнов.

В сентябре в Казанском аэропорту лидер Федерации силового экстрима России Сергей Агаджанян установил в Казани новый рекорд, протащив за собой 16-тонный самолет на дистанции 33,4 метра.



Татьяна Демина