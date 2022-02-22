Байден: мир четко услышал весь спектр извращенного понимания Путиным истории

Президент США Джо Байден заявил, что вчера мир четко услышал весь спектр извращенного понимания президентом России Владимиром Путиным истории за последние 100 лет. По его словам, лидер РФ исказил ее.

Как рассказал Байден, Путин напрямую «напал» на право Украины существовать. И он угрожает тем странам, где процветает демократия. По словам президента США, Россия является агрессором.

Фото: kremlin.ru

Накануне Путин выступил с телеобращением, которое начал с истории Украины. Часть заявлений президента РФ затронула напряженность на российско-украинской границе. Также в обращении были затронуты темы США, российско-американских отношений и взаимодействия Штатов, НАТО и Украины.

Главные высказывания Путина — в материале «Реального времени».



Диана Жиленкова