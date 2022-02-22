Новости общества

19:27 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Зуля Камалова стала директором австралийской мультикультурной организации

18:23, 22.02.2022 2
Зуля Камалова стала директором австралийской мультикультурной организации
Фото: instagram.com/zulyakamalova

Зуля Камалова, татарская певица, живущая в Австралии, стала новым директором The Boite — мультикультурной организации, занимающейся поддержкой музыкантов. Об этом она сообщила через личные аккаунты в социальных сетях и продемонстрировала здание, в котором находится офис компании.

— Надеюсь, я буду продолжать делать какую-то музыку, но в целом я очень рада посвятить свое время созданию возможностей для разных музыкантов, внося свой вклад в более интересную в культурном отношении Австралию, — сообщила Камалова, указав, что она знакома с трудностями поиска идентичности — «как зрелая артистка татарского происхождения, родившаяся в Советском Союзе, как мать и иммигрантка».

История The Boite началась в 1979 году, сейчас это важная часть культурного наследия штата Виктория. Камалова, к примеру, вела в 2021 году проект ThisConnected, дискуссии, посвященные выживанию музыкантов в локдауне. Среди проектов, которые поддерживает организация, — Мельбурнский Грузинский Хор и фестиваль Boîte Singers' Festival.

Только что Зуля Камалова выпустила сингл «Уразай» с грядущего альбома, основой которого стали песни ее отца. С ней вместе солируют Зарина Вильданова и Мубай. Как и предыдущий альбом, «Алты көн ярату» (на стихи Йолдыз Миннулинной), новую запись продюсирует нидерландский музыкант, живущий в Греции, Михиль Холландерс.

О новой татарской музыке и значении родного языка Камалова рассказывала в интервью «Реальному времени».

ОбществоКультура Татарстан

Новости партнеров

комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 18:39
    Хорошо там творить, солнце круглый год
    Ответить
  • Анонимно 18:56
    Что может быть прекрасней-любить родину из Австралии
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также