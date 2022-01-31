The Times: Британия может ввести санкции против российских энергокомпаний

Великобритания в случае вторжения России на Украину введет санкции, которые коснутся физических и юридических лиц, обладающих «стратегической значимостью» для России, сообщила газета The Times со ссылкой на источники в правительстве королевства.



Ограничения могут затронуть и другие секторы экономики. Власти королевства готовят план, по которому у людей и организаций, обладающих «стратегической значимостью» для России, будут заморожены активы. Лицам в списке запретят въезд на территорию Великобритании.

Проект документа о санкциях может быть представлен членам парламента уже 31 января, сообщает РБК.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс сообщала, что в соответствии с проектом собственность «российских олигархов» в Лондоне может быть конфискована.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявлял, что анонсированные Великобританией санкции против России из-за ситуации вокруг Украины никак не повлияют на жизнь ее граждан. Новиков считает, что россияне заметят последствия от санкций лишь в случае отключения страны от SWIFT или остановки газопровода «Северный поток — 2».

Маргарита Головатенко