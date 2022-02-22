Гидрометцентр России спрогнозировал возврат зимы в марте

Фото: Максим Платонов

Делать прогноз по половодью и в целом на весну — преждевременно

Сильных заморозков на территории Татарстана в ближайшую неделю ждать точно не стоит, заверил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, отвечая на вопрос «Реального времени» на прошедшей сегодня пресс-конференции. По его словам, пока температурный фон на территории Европейской территории страны определяет атлантический циклон, который несет с собой тепло. Именно благодаря ему нынешний февраль, в противовес прошлогоднему с довольно низкими температурами, достигавшими -30 градусов, отличается превышением климатической нормы более чем на 10 градусов. Этот же циклон стоит «благодарить» и за сильные ветра, порывы которого иногда достигают 15-20 м/сек.

А вот прогнозов на весну, в том числе и по половодью в Татарстане, Вильфанд делать не стал, мотивировав свой ответ тем, что пока метеорологическая наука научилась делать точные прогнозы лишь на период в 7 суток:

— Прогноз этот будет выпущен примерно 10-12 марта. Для того, чтобы выпустить нормальный прогноз половодья, необходимо во-первых, провести снегомерные маршруты, определить водность снега, высоту — в каждых регионах они разные. Дальше нужно оценить глубину промерзания почвы, если она довольно мерзлая, то талый снег по ней будет скатываться в русла рек и приводит к их переполнению в сезон половодья. Существует разработанная методика, и она позволяет к третьей пятидневке марта выпустить такой прогноз.

Однако научный директор Гидрометцентра оговорился — половодья точно не стоит ждать в марте, так как обычно бурное снеготаяние и наполнение водоемов талой водой на территории Поволжья происходит в апреле, его второй половине.



По оценке главного российского метеоролога, в в феврале высота снега превышала норму в 1,5 раза. Сейчас же, благодаря теплой погоде, снежный покров упал даже ниже среднестатистических показателей почти на 60%.

«До 10 апреля я бы не советовал менять резину»

Больших снегопадов, какими заваливало регион Поволжья, да и другие территории страны в ближайшее время по прогнозам Гиромета не ожидается. Как подчеркнул Роман Вильфанд, сегодня метеорологическая служба научилась вычислять вероятность снежных осадков минимум за трое суток до их прихода. За 22 года существования службы ее эксперты только один раз не предсказали большой снегопад — он пришелся на 7-е декабря 2009 года.

— Сейчас на Европейской территории России регионов, где можно ждать снега, не существует. Сейчас дождь, с мокрым снегом практически повсеместно — и в Питере, и в Псковской области, и в Центре европейской России. На юге уже дождик. Температура в Краснодарском крае, в Крыму комфортная очень — выше 15 градусов, тут настоящая весна. Существенные осадки прогнозируются на Тихоокеанском побережье, Хабаровском крае, на Сахалине — помимо снега там очень сильный, ураганный ветер с порывами до 38-45 м/сек, — отметил он.

Фото: Максим Платонов

Озвучил Роман Вильфанд и прогноз для автовладельцев. По его мнению, спешить с переобувкой машины не нужно — лучшим периодом для смены зимних покрышек на летнюю резину может стать вторая декада апреля:

— Дело в том, что летняя резина она приобретает свои эластичные свойства, когда устойчивая температура выше +5 — +7 градусов. Поэтому до 10 апреля я бы не советовал менять резину, потому что летняя резина при низких температурах деревенеет, сцепление с дорожной поверхностью ухудшается. А дальше советую прислушиваться к прогнозам метеорологическим.

«Зима еще даст о себе знать в марте»

Стоит ли ждать погодных сюрпризов 23 февраля и в ближайшую неделю? Сейчас, отметил Вильфанд, на Урале и в Поволжье температуру воздуха можно считать очень теплой и поэтому аномальной — она выше нормы на 12-13 градусов. Виновником этого явления метеорологи считают гиперразвитую активность циклонов в Атлантике — воздушные массы оттуда пересекают не только Европу, но и Урал, и Западную Сибирь и доходили до Якутии. В последнем регионе температура была выше нормы на 15 градусов, и в среднем не превышала -30 градусов против обычных -45 — -50. Из-за задержавшегося на Европейской части атлантического циклона теплый воздух проникает далеко на Восток.

— Начиная с субботы — везде красный фон, это значит, что температура выше нормы, причем существенно, на 12-16 градусов и это касается ближайших 7-10 дней, — сообщил научный руководитель Гидрометцентра.

Фото: Максим Платонов

Так что в центральной части температурный фон в течение следующих семи суток, до конца февраля — начала марта, будет приближаться к нулю, и лишь иногда опускаться максимум до 3 градусов ниже нуля. Кроме того, будет ветрено, слякотно и, как считает спикер, назвать такую погоду комфортной нельзя. И, напротив, вполне комфортная погода с температурой около -10 С ждет в эти дни жителей Салехарда, Ямало-Ненецкого округа — там сохраняется температура характерная для последнего зимнего месяца.

Но в тоже время, уверен глава Росгидромета, расслабляться не стоит — зима еще даст о себе знать в марте. Возможны и температуры до -10 — -13 градусов, и осадки в виде снега.

Ангелина Панченко