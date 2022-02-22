В МТС прокомментировали возбуждение дела ФАС из-за повышения цен на связь

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении МТС после повышения оператором стоимости услуг сотовой связи.



Согласно сообщению ведомства, оператор повысил стоимость услуг в среднем на 9,5%, и это коснулось 28 млн абонентов. ФАС утверждает, что оператор не представил ведомству подтверждений роста расходов в объеме, достаточном для обоснования повышения тарифов.

«МТС предоставит службе все необходимые разъяснения. Мы заранее и в максимально развернутом формате проинформировали об изменениях, чтобы абоненты могли выбрать: остаться на действующем тарифе или перейти на другой тариф или подписку», — прокомментировала «Реальному времени» менеджер по связям с общественностью МТС в Татарстане Айгуль Арсланова. — «Российские операторы вынуждены корректировать тарифы в связи с ростом инфляции, стоимости оборудования и его доставки, ростом расходов на электроэнергию, необходимости инвестиций в расширение и строительство новых сетей и так далее».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На позапрошлой неделе ФАС признала Google нарушителем антимонопольного законодательства, так как компания злоупотребляла доминирующим положением на рынке видеохостинга. В ФАС пришли к выводу, что установленные Google как владельцем видеохостинга YouTube правила ущемляют интересы пользователей и ограничивают конкуренцию на смежных рынках.

Маргарита Головатенко