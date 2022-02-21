Байден заверил Путина, что НАТО не собирается принимать Украину завтра

Президент США Джо Байден заверил российского коллегу Владимира Путина, что Украину не собираются принимать в НАТО завтра, более того, возможен мораторий. Об этом российский лидер заявил на заседании Совбеза РФ.

НАТО считает, что Украина пока не готова к вступлению в альянс, добавил Байден.

— Поэтому мой ответ был простой: это, мы считаем, не уступка нам. Это просто реализация ваших планов, — приводит ТАСС слова Путина.

На заседании глава государства уже указывал, что если Украина вступит в НАТО, угроза для российской стороны возрастет.

