В России появится льготная ипотека для переехавших работать в Сибирь

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила Минтруду, Минфину и госкомпании «Дом.РФ» разработать программу льготной ипотеки с субсидируемой процентной ставкой из федерального бюджета для переехавших работать в Сибирский федеральный округ (СФО). Об этом сообщают «Известия».

Программа также распространяется на молодых специалистов и научных работников, и она не должна конкурировать за трудовые ресурсы с Дальневосточным федеральным округом.

Представитель вице-премьера Марта Галичева сообщила, что главная задача программы — это реализация экономического потенциала регионов, повышение качества жизни и создание условий для сохранения населения Сибири. Всего для проекта потребуется привлечение около 500 тыс. граждан, а потенциальный объем необходимого жилья оценивается в 12 млн кв. метров.

В Минфине рассказали, что вопрос изучается и прорабатывается, а управляющий директор «Дом.РФ» Алексей Ниденс заявил, что госкомпания участвует в разработке программы в качестве соисполнителя и в данный момент идет подготовка предложений по параметрам льготной ипотеки.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На прошлой неделе президент Татарстана Рустам Минниханов на совместном заседании коллегии Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства озвучил свои предложения, в том числе о продлении программы льготной ипотеки до 2024 года как инструмента, стимулирующего спрос на жилье, сохранение ставки в 7% годовых и увеличение суммы кредита с 3 до 6 миллионов рублей. Кроме того, он предложил включить в программу льготной ипотеки индивидуальное жилье, так как это поможет сдержать рост цен на первичном рынке.



Максим Кокунин