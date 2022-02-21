Врач предупредил о скачках артериального давления у перенесших COVID-19
У пациентов, переболевших COVID-19, могут появиться скачки артериального давления. Об этом предупредил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.
— Поражения сосудов, сердца и головного мозга — это все на каждом своем уровне может давать эффекты в виде повышения артериального давления, — заявил он в беседе с URA.RU.
Этот симптом встречается реже, в отличие, например, от головных болей. Квалифицировать его в качестве признака «постковида» можно после исключения других факторов — ожирения или диабета.
На этой неделе Крючков рассказывал еще об одном необычном проявлении COVID-19. Так, у зараженных COVID-19 пациентов в редких случаях наблюдается воспаление мозгового вещества — энцефалит или энцефаломиелит.
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