Врач предупредил о скачках артериального давления у перенесших COVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

У пациентов, переболевших COVID-19, могут появиться скачки артериального давления. Об этом предупредил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

— Поражения сосудов, сердца и головного мозга — это все на каждом своем уровне может давать эффекты в виде повышения артериального давления, — заявил он в беседе с URA.RU.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Этот симптом встречается реже, в отличие, например, от головных болей. Квалифицировать его в качестве признака «постковида» можно после исключения других факторов — ожирения или диабета.

На этой неделе Крючков рассказывал еще об одном необычном проявлении COVID-19. Так, у зараженных COVID-19 пациентов в редких случаях наблюдается воспаление мозгового вещества — энцефалит или энцефаломиелит.



Татьяна Леухина