В Казани выделят почти 5 млн рублей на высадку деревьев после проведения работ «Водоканала»

Фото: Администрация Кировского и Московского районов (архив)

В Казани на компенсационную высадку деревьев после ремонтных работ МУП «Водоканал» выделят 4,9 млн рублей. Тендер опубликован на сайте госзакупок.

Работы должны быть выполнены в два этапа: в весенний — с 15 апреля по 1 мая и в осенний — с 1 октября по 1 ноября. Финансируется закупка из средств «Водоканала».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Деревья и кустарники необходимо высадить вдоль улично-дорожной сети и на территории парков и скверов. Подрядчику нужно посадить ели, березы, клены, каштан, бересклет, сосны, ивы, липы и т. д.

В начале февраля стало известно, что в Казани на улице Тихомирнова и проспекте Универсиады планируют посадить высокодекоративные деревья и кустарники на 25,8 млн рублей.



Татьяна Леухина