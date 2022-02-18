Песков прокомментировал слова Зеленского о необходимости гарантий безопасности Украины

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал слова украинского президента Владимира Зеленского о необходимости подписания США, Россией и другими странами документа, гарантирующего безопасность Украины. Об этом сообщают «Известия».

Накануне Зеленский предложил создать глобальный договор о безопасности Украины, в котором нужно прописать три-пять пунктов. Также страна должна получить юридическую систему гарантий, которая не уступала бы той, что предлагают государствам-членам НАТО.

Песков ответил, что необходимо проработать детали такого соглашения. По его словам, при обсуждении безопасности отдельных государств, нельзя игнорировать ее в других странах.

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16 февраля Зеленский утвердил стратегию государственной безопасности страны, в которой действия России расцениваются как угроза. Указано, что РФ систематически использует политические, экономические, информационно-психологические и другие средства, кибератаки».

Дарья Акимова