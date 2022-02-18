СМИ: производители начали уменьшать размер упаковки продуктов для сохранения цен

Производители продуктов начали уменьшать размер упаковки товаров. Как сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в одной из розничных сетей, таким образом они пытаются сохранить рентабельность на фоне роста расходов и не отпугнуть клиентов увеличением цен.

Например, упаковки корма для животных уменьшили на 10 грамм до 75 грамм, а объем растворимого кофе с 95 до 85 граммов. Еще несколько брендов уменьшили вес пачек печенья с 126 до 112 граммов, сливочного масла — с 180 до 150 граммов, сметаны — с 315 до 300 граммов.

Один из производителей пояснил, что уменьшение упаковки — вынужденная мера, которая позволяет сохранять доступность товара по цене при росте расходов и ограниченности покупательной способности населения. А исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков рассказал, что фасовка продуктов в небольшую упаковку на одну порцию отвечает мировым трендам и запросу потребителей.

Недавно Минсельхоз предупредил о рисках подорожания четырех товарных позиций в 2022 году — молока, хлеба, овощей и сахара. Цены на овощи будут расти до нового сезона, то есть до уборки урожая.



В Татарстане за неделю с 4 по 11 февраля зафиксировали рост цен на сливочное и подсолнечное масло — на 0,04% и 0,05% соответственно. Говядина подорожала на 0,32%, белокочанная капуста — на 0,42%, помидоры — на 1,07%, огурцы — на 1,62%. Выросли цены на бананы (0,15%), шлифованный рис (0,68%), молоко (1,22%), сахар (1,49%).