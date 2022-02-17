Путин потребовал добиться роста реальных доходов россиян на 2,5%

В 2022 году реальные доходы россиян должны вырасти на 2,5%, заявил президент России Владимир Путин.



Президент подчеркнул, что такие ориентиры перед правительством поставлены. «Эту задачу обязательно нужно решить», — сказал он.

Путин упомянул, что в решении этой задачи следует опираться прежде всего на экономический рост, а не только на меры социальной поддержки.

Напомним, согласно данным Росстата, в 2021 году реальные располагаемые доходы россиян выросли на 3,1% — максимум с 2013 года, когда доходы россиян увеличились на 4%.

Маргарита Головатенко