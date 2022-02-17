В Татарстане капитально отремонтируют более 13 км автодороги Казань — Оренбург

Фото: Максим Платонов

До ноября текущего года в Альметьевском и Бавлинском районах Татарстана капитально отремонтируют два участка автодороги Казань — Оренбург протяженностью более 13 км. Об этом сообщили в ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Так, в Альметьевском районе отремонтируют участок с 211 по 215 км. Здесь две полосы движения расширят до четырех, уложат двухслойное покрытие из асфальтобетона, заменят водопропускные трубы и др. Кроме того, около села Кузайкино отремонтируют и обустроят две остановки, восстановят пешеходные тротуары, устроят наземный пешеходный переход с освещением.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Бавлинском районе отремонтируют участок с 381-го по 390-й км. Здесь переустроят коммуникации, отремонтируют пересечения и примыкания, а также укрепят обочины. Помимо этого, планируется обновление 3,3 км барьерного ограждения, установка 1,7 км линий электроосвещения, дорожных знаков и т.д.



Недавно сообщалось, что на капремонт дороги Набережные Челны — Заинск — Альметьевск потратят 143,6 млн рублей. Работы планируют завершить до 20 октября текущего года.

Диана Жиленкова