В казанском парке «Черное озеро» пройдет флешмоб в поддержку Камилы Валиевой

Сегодня в казанском парке «Черное озеро» с программой выступят местные фигуристки в поддержку землячки Камилы Валиевой. Напомним, сегодня она и другие российские фигуристки выступят с произвольной программой на Олимпийских играх в Пекине.

Программа в парке стартует в 16.00. Затем казанцы приглашаются к совместному просмотру выступления российских спортсменок на специально установленных телевизорах в здании проката спортивного инвентаря, сообщили в мэрии города.

Согласно предварительному расписанию, российские фигуристки Александра Трусова, Анна Щербакова и Камила Валиева выступят в 16.25, 16.41 и 16.49 соответственно.

На прошлой неделе вокруг уроженки Казани разгорелся скандал. В Международном агентстве тестирования (ITA) заявили, что взятая в декабре допинг-проба Валиевой дала положительный результат на триметазидин. Спортивный арбитражный суд допустил фигуристку до личного турнира. В короткой программе фигуристка получила наилучший результат — 82,16 балла.



Диана Жиленкова