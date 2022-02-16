«Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» в заключительной встрече «Турнира на паузе»
Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» переиграл нижнекамский «Нефтехимик» в контрольном матче. Казанцы выиграли со счетом 6:2 (1:1, 5:0, 0:1).
Матч в «Татнефть Арене» начался в 19:00. По дублю оформили нападающие Эрик Фер и Николай Коваленко.
14 февраля «Ак Барс» проиграл «Северстали» из Череповца. Встреча завершилась со счетом 3:4 ОТ (2:2, 1:1, 0:0, 0:1).
Маргарита ГоловатенкоСпортХоккей Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым