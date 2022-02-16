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«Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» в заключительной встрече «Турнира на паузе»

21:23, 16.02.2022
«Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» в заключительной встрече «Турнира на паузе»
Фото: instagram.com

Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» переиграл нижнекамский «Нефтехимик» в контрольном матче. Казанцы выиграли со счетом 6:2 (1:1, 5:0, 0:1).

Матч в «Татнефть Арене» начался в 19:00. По дублю оформили нападающие Эрик Фер и Николай Коваленко.

Фото: ak-bars.ru

14 февраля «Ак Барс» проиграл «Северстали» из Череповца. Встреча завершилась со счетом 3:4 ОТ (2:2, 1:1, 0:0, 0:1).

Маргарита Головатенко
СпортХоккей Татарстан

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