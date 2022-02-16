В Казани направлено в суд дело о 27 взятках под военкомат

Фото: «Реальное время»

Сегодня Следком по РТ сообщил о финише расследовании резонансного дела о серии взяток 2014—2020-го годов для медработников военкомата Ново-Савиновского и Авиастроительного района. На скамью подсудимых казанского суда отправятся девять обвиняемых в посредничестве, сообщил «Реальному времени» старший помощник руководителя Следкома по РТ Андрей Шептицкий.



В деле фигурируют 27 откупившихся от службы призывников и столько же эпизодов передачи от 80 до 260 тысяч рублей — всего на сумму 4,2 млн рублей.

Вину эти девять фигурантов признают. Дела трех медработников военного комиссариата, обвиняемых в постановке нужных для освобождения от призыва диагнозов, до суда пока не дошли.