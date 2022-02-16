За сутки в Казани произошло почти 200 ДТП

Фото: Ринат Назметдинов

За последние сутки в столице Татарстана произошло 198 ДТП. В некоторых происшествиях есть пострадавшие. Так, случились несколько столкновений, а также наезд на транспортное средство. Об этом сообщает телеграм-канал ГИБДД Казани.

В минувший вторник в городе задержали семь водителей, которые находились за рулем автомобиля в нетрезвом виде. Также у трех человек не оказалось водительских прав. По подозрению в совершении преступлений в отдел полиции доставили трех горожан.

Фото: Ринат Назметдинов

На прошлой неделе под Казанью недалеко от поселка Озерный на трассе М-7 произошло ДТП с фурой. В результате происшествия она развернулась поперек дороги, из-за чего перекрылось движение и образовались сильные заторы.

Диана Жиленкова