Шойгу встретился с президентом Сирии Башаром Асадом и обсудил учение ВМФ и борьбу с террористами

Министр обороны Сергей Шойгу во время рабочей поездки в Дамаск провел встречу с президентом Сирии Башаром Асадом, сообщает RT со ссылкой на министерство.



На встрече обсуждались военно-техническое сотрудничество и борьба с международным терроризмом. Стороны обсудили аспекты оказания Россией гуманитарной помощи населению САР.

Фото: mil.ru

Во вторник Шойгу проинспектировал российские базы в Сирии — Хмеймим и Тартус. Министр наблюдал за ходом учения ВМФ РФ в Средиземном море, в котором участвуют свыше 15 боевых кораблей и более 30 летательных аппаратов.

Маргарита Головатенко