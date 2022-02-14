В мэрии Казани назвали главную проблему управления Вахитовским и Приволжским районами города

По мнению мэра Казани Ильсура Метшина, проблема управления Вахитовским и Приволжским районами города заключается в том, что они абсолютно разные. Так, Вахитовский — это центр города, где в основном сосредоточены объекты культурного наследия:

— Соответственно, старые сети, старые дома требуют особого подхода и по их содержанию, и по их реставрации. Приволжский район — спальный район, и там существуют проблемы капремонта жилого фонда и социальной инфраструктуры. Казалось бы, 59 домов [где провели капремонт] — звучит не так много, но то, что там проживает свыше 13 тысяч жителей, — сопоставимо с Мамадышем (его численность населения — 15,8 тысячи, — прим. ред.), — заявил Метшин.

Помимо ремонта улицы Центральной в Салмачах, отметил Метшин, в 2022 году приступят и к капремонту улицы Амирхана Еники, «короткой, но сопоставимой по интенсивности». На улице Пушкина постараются заменить инженерные коммуникации. Проблема в том, что более 30% территории Казани находится в «зоне подтопления» и требуют «особой технологии капремонта дорог».

В Вахитовском и Приволжском районах Казани в 2022 году планируется отремонтировать 33 улицы. Работы затронут и дороги в поселках, в том числе на улицах Люблинской, Рощинской, Запорожской и других. Всего в списке 12 поселковых улиц.



Сергей Афанасьев