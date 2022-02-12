КАМАЗ к июню 2022 года завершит строительство сервисного центра в Азербайджане

КАМАЗ к июню 2022 года планирует завершить строительство сервисного центра в промышленном парке в Джабраильском районе (экономический район Восточный Зангезур) Азербайджана. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на торгового представителя России в Азербайджане Руслана Мирсаяпова.

Предполагается, что этим летом он уже начнет свою работу. Также Мирсаяпов рассказал, что 14 российских компаний включены в реестр тех, кто заявили о желании работать в освобожденных районах Карабаха и Восточного Зангезура. Они готовы инвестировать и поставлять продукцию и оказывать услуги. КАМАЗ оказался среди них.

Также, по словам торгпреда, во второй половине февраля ожидается несколько бизнес-миссий из российских регионов в Азербайджан. Среди них делегации из Саратовской и Ленинградской областей, Санкт-Петербурга, Удмуртии и Башкортостана. В начале марта планируют прибыть представители Дагестана.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На днях стало известно, что стартап по производству электромобилей «Кама», принадлежащий гендиректору КАМАЗа Сергею Кокогину и предпринимателю Рубену Варданяну, планирует к 2030 году производить более 450 тысяч электрокаров в год. Часть авто, вероятно, будет производиться в Венгрии.



Дарья Акимова