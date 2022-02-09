Стартап по выпуску электромобилей «Кама» намерен выпускать более 450 тысяч авто к 2030 году

Стартап по производству электромобилей «Кама», принадлежащий гендиректору КАМАЗа Сергею Кокогину и предпринимателю Рубену Варданяну, планирует к 2030 году производить более 450 тысяч электрокаров в год. Об этом сообщают «Ведомости».

Часть автомобилей, вероятно, будет производиться в Венгрии. 24 января «Кама» и венгерское министерство инноваций и технологий подписали соглашение о намерениях, предусматривающее развитие партнерства в сфере производства электромобилей в этой стране. По словам представителя «Камы» подписанное с Венгрией соглашение — это часть разрабатываемой стратегии и стратегический шаг в создании фундамента международного проекта на европейском и российском рынках. При этом он не назвал возможный объем электрокаров там.

Уставный капитал «Камы» составляет около 720 млн рублей, как сообщал ТАСС в декабре 2021 года. Партнеры вложились на паритетных началах. Ранее электрокар разрабатывался КАМАЗом вместе с Политехническим университетом, но в перечень владельцев новой компании вуз не вошел.

Фото: nticenter.spbstu.ru

В сентябре 2021 года замглавы Минпромторга РФ Александр Морозов сообщил, что в России в ближайшие два-три года наладят производство электромобилей трех брендов: Zetta, «КАМА-1» и проект «Моторинвест». А КАМАЗ рассматривает запуск в России нового отдельного завода по производству электромобиля «КАМА-1» в 2024—2025 годах.

Дарья Акимова