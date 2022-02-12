Telegram заблокировал 64 канала по требованию немецких властей
Мессенджер Telegram заблокировал в Германии по требованиям МВД и уголовной полиции страны 64 группы за антисемитизм и разжигание ненависти. Об этом сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
10 февраля между немецким правительством и представителями компании состоялась вторая встреча. Основатель Telegram на ней не присутствовал, но он был на первой встрече. Стороны договорились оставаться в тесном контакте.
Ранее представители немецкой полиции направили мессенджеру запрос на удаление каналов, и Telegram выполнил это требование.
В начале февраля сообщалось, что в ФРГ ведутся два расследования в отношении Telegram. В случае применения юридических мер мессенджер могли оштрафовать на €55 млн. Одно дело подразумевало отсутствие информирования о публикации нежелательного контента, второе — касалось отсутствия в организации уполномоченного представителя для взаимодействия с судами Германии.
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