Telegram заблокировал 64 канала по требованию немецких властей

Мессенджер Telegram заблокировал в Германии по требованиям МВД и уголовной полиции страны 64 группы за антисемитизм и разжигание ненависти. Об этом сообщает издание Süddeutsche Zeitung.

10 февраля между немецким правительством и представителями компании состоялась вторая встреча. Основатель Telegram на ней не присутствовал, но он был на первой встрече. Стороны договорились оставаться в тесном контакте.

Ранее представители немецкой полиции направили мессенджеру запрос на удаление каналов, и Telegram выполнил это требование.

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В начале февраля сообщалось, что в ФРГ ведутся два расследования в отношении Telegram. В случае применения юридических мер мессенджер могли оштрафовать на €55 млн. Одно дело подразумевало отсутствие информирования о публикации нежелательного контента, второе — касалось отсутствия в организации уполномоченного представителя для взаимодействия с судами Германии.

