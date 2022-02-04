СМИ: Telegram могут оштрафовать на €55 млн

В Германии ведут два расследования в отношении Telegram. В случае применения юридических мер мессенджер могут оштрафовать на €55 млн.

Одно из расследований подразумевает отсутствие информирования о публикации нежелательного контента, в частности, отмечается разжигание ненависти и травля в Сети. Второе дело касается отсутствия в организации уполномоченного представителя для взаимодействия с судами ФРГ, передает ТАСС со ссылкой на газету Süddeutsche Zeitung.

Фото: realnoevremya.ru

В ноябре мировой суд в Москве оштрафовал Telegram еще на 3 млн рублей за отказ в удалении запрещенной информации. Общая сумма штрафов превысила 40 млн рублей.

Диана Жиленкова