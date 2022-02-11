Ак Барс Банк проведет бесплатный вебинар о финансовых рынках для бизнеса

Ак Барс Банк приглашает на вебинар по внешнеэкономической деятельности бизнеса на тему «Текущая ситуация на финансовых рынках и способы хеджирования рисков». Мероприятие пройдет 16 февраля в 11 часов в онлайн-формате.

Планируется обсудить валютные и товарные рынки, а также провести обзор инструментов и стратегий хеджирования (страхования) ценовых и валютных рисков.

Спикерами выступят эксперты банка — Ксения Новикова и Всеволод Малев.

Принять участие в вебинаре можно бесплатно. Для этого необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Возрастное ограничение: 18+

ПАО «Ак Барс БАНК»

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