В Набережных Челнах в этом году появится 162 умных домофона

В Набережных Челнах в этом году планируется установить 162 умных домофона. Специалисты Дирекции содержания городской инфраструктуры автограда подключили к сети «Безопасный город» уже 30 единиц.

Умные домофоны устанавливаются по национальному проекту «Цифровая экономика». Они позволяют увидеть посетителей по видеосвязи и поговорить с ними в таком формате. Настройки позволяют также подключиться к камерам видеонаблюдения придомовой территории.

По желанию собственников квартир домофон соединяют с городскими службами экстренного реагирования, муниципальными и управляющими компаниями. Чаще всего горожане выбирают кнопку 112, сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.

Открыть двери подъезда можно как привычным ключом, так и с помощью приложения на мобильном телефоне.



В марте сообщалось, что в 16 многоквартирных домах Нижнекамска в этом году планируется заменить обычные домофоны на современные устройства с видеотрансляцией и выводом в ситуационный центр УВД.



Татьяна Демина