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В Набережных Челнах в этом году появится 162 умных домофона

13:22, 30.07.2021 Сюжет:  Нацпроекты в Татарстане 1
В Набережных Челнах в этом году появится 162 умных домофона
Фото: nabchelny.ru

В Набережных Челнах в этом году планируется установить 162 умных домофона. Специалисты Дирекции содержания городской инфраструктуры автограда подключили к сети «Безопасный город» уже 30 единиц.

Умные домофоны устанавливаются по национальному проекту «Цифровая экономика». Они позволяют увидеть посетителей по видеосвязи и поговорить с ними в таком формате. Настройки позволяют также подключиться к камерам видеонаблюдения придомовой территории.

По желанию собственников квартир домофон соединяют с городскими службами экстренного реагирования, муниципальными и управляющими компаниями. Чаще всего горожане выбирают кнопку 112, сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.

Открыть двери подъезда можно как привычным ключом, так и с помощью приложения на мобильном телефоне.

В марте сообщалось, что в 16 многоквартирных домах Нижнекамска в этом году планируется заменить обычные домофоны на современные устройства с видеотрансляцией и выводом в ситуационный центр УВД.

Татьяна Демина
ТехнологииОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:37
    В Ю.Корее видеодомофоны в каждой квартире, а у нас всего 162 штуки.
    Разрыв в прогрессе очевиден.
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