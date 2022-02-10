Экс-глава МИД Австрии заявила о правоте Путина в Мюнхенской речи 2007 года

Президент России Владимир Путин был прав в Мюнхенской речи в 2007 году, с тех пор ситуация обострилась еще больше, заявила бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль.



Ровно 15 лет назад, 10 февраля, Путин произнес речь на Мюнхенской конференции по безопасности. В ней он раскритиковал внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства, а еще выступил против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.

«В то время говорили о новой холодной войне, которая скоро начнется, до начала войны в Грузии, так что речь прозвучала фактически в промежуточной фазе, — цитирует ее слова «РИА Новости». — Я пришла к выводу, что президент Путин тогда был очень прав в своих словах и в своих предупреждениях».

Маргарита Головатенко