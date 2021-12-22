В Нацбиблиотеке Татарстана спели песни детской музлаборатории Tat Kid Lab

Фото: Радиф Кашапов (на фото — Марат Шаяхметов, Софья Сабирзянова, Александра Мустафина)

В Национальной библиотеке Татарстана лейбл Yummy Music и музыкальная школа №18 имени Мансура Музафарова представили итоги лаборатории песен для детей Tat Kid Lab. Выступивший одним из организаторов корреспондент «Реального времени» Радиф Кашапов рассказывает, почему для взрослых это важнее, чем для маленьких участников.

«Затем взяли гитару — и песня родилась сама собой»

18-я школа находится в Кировском районе, на улице Музыкальной. Перед репетицией дети поют песни «Радуги-дуги» из шоу «Голос.Дети». В конце один из участников, Тимур Фазлиев, начинает импровизировать.

Дети, надо сказать, очень разные. Фазлиев в этом плане самый заметный — передвигается на коляске, а микрофон на сцене ему держат, потому что он его не видит. Если поискать в «Гугле» его имя, выяснится, что он участник множества проектов. И поет классно. Ему вручают целых две песни, мама потом сообщает, что они их выучили «минут за пять» — настолько естественно они звучали.

Но Tat Kid Lab не придумывался как социальный проект, а именно песенный. Детских песен немного, на татарском — еще меньше. И вот тебе почти 40, у тебя двое детей, у твоих коллег музыкантов дети, либо они уже вышли из возраста, когда можно петь только о чем-то порочном или лукавом. Словом, проект был очень простой — собрать представителей так называемой «татарской альтернативы» — рокеров, рэперов, инди-фолк-исполнителей — и попросить сочинить песни для конкретных мальчиков и девочек из Кировского района.

Я написал песню про бурундуков, а потом пришла Злата Сабирзянова — и выяснилось, что ей эта вещь идеально подходит. Это какой-то новый опыт.

— Сидели с ребятами на студии, искали мелодию и нашли звук часов. Затем взяли гитару — и песня родилась сама собой, — говорит Ильяс Гафаров, основатель рэп-группы Ittifaq и лейбла Yummy Music.

Он признался, что до участия в лаборатории, укачивая Зифу, которой меньше года, уже набросал пару колыбельных.



— Хотелось сочинить озорную песню, такую же легкую и красивую, как моя красная укулеле. Перебирая сборники стихов, наткнулась на стих Гакиля Сагирова «Кызык сүзләр», и на него сразу родилась мелодия. Так родилась песня «Кораб», — сообщает вокалистка Abadeli Аделя Ахметова.



Она просит поставить ее в концерте первой, потому что боится, что муж не сможет уложить Адиля, но дослушивает все до конца.



— На создание песни вдохновило стихотворение Ленара Шаеха, — добавляет по поводу своей композиции ее коллега по коллективу Миляуша Хайруллина (она активно работает сейчас с Кариевским театром). — К тому же тема — гололед — оказалась актуальной для сегодняшнего дня. Как композитор, я хотела создать материал методически выверенный, удобный и полезный для обучения юных вокалистов.



— Припев я написал еще в школе, в классе 10-11-м, — говорит лидер группы Gauga Оскар Юнусов (сейчас ему почти в два раза больше). — Песня была на русском. Припев мне тогда понравился. А о чем была сама песня, я не помню. И вот когда уже появился первый куплет про «Пирата», этот припев всплыл в памяти сам собой. Я решил его использовать, потому что это как дать жизнь, иначе он так и остался бы позабыт в архивах.



— Моя песня о солнечных лучах детства, — рассказывает половина дуэта noor Эльвина Никифорова. — Сначала они вокруг, ребенок словно хочет ими насытиться перед дальней дорогой. Потом он находит солнце внутри, как дорогой подарок, и старается всю жизнь жить, расцвечивая мир вокруг.

Венера Шайдуллина, Тимур Фазлиев, Ринат Рысьмятов

Поменять оптику

Еще есть песня про Деда Мороза на юге от проекта Yatmas Dusai, регтайм про кошку и Мурата от Алсу Сунгатуллиной, драма о мечтах Алсу Салиховой, поющий луг Александра Мустафина и Марата Шаяхметова (группа Juna). Поют дети с татарскими и русскими именами, с акцентом и без, иногда очень точно, иногда мимо. Вероятно, детям это очень нравится — работа с музыкантами, студийная запись, выход на сцену.

Но самое интересное — это наблюдать за авторами. Вот Оскар Юнусов, весь декабрь дающий крохотные квартирники в родной студии на несколько человек (чтобы добиться настоящей искренности), выдает песенку про пирата, а ведь все равно слышно, что написал автор песен о любви и поисках. Миляуша Хайруллина делает прыгучий фанк про гололед, и, конечно, вокалистка Диляра Филиппова буквально оживает на сцене, но еще интереснее слушать эту вещь в исполнении автора. Для музыкантов, играющих в концертных залах и подвальных клубах, это новая оптика, попытка посмотреть на свое творчество совсем с другой стороны, попробовать завоевать новую публику.

Песни, разумеется, скоро будут выложены на большинстве музыкальных платформ — и с голосом, и без.

Представителей «татарской альтернативы» обычно ассоциируют с театральной манерой Зули Камаловой, карибскими перешептываниями Мубая, гитарными запилами или перезвоном на укулеле. Но все эти песни для поколения после школы и до пенсии. Очень интересно было бы попробовать написать песни для бабушек и дедушек, в которых буквально «зашита» народная (или советская?) традиция. Надо взаимодействовать разным поколениям, а общие темы найдутся.