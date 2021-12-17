Шесть татарстанцев подозреваются в выдаче поддельных сертификатов о вакцинации

В Татарстане возбудили уголовное дело о выдаче поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по республике.

Фигурантами уголовного дела, возбужденного по ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 327 УК РФ (пособничество в подделке, изготовлении или обороте поддельных документов), ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов) стали шесть человек. Следствие установило, что в ноябре 2021 года трое из них выступили посредниками при передаче взятки в размере 37,5 тыс. рублей за выдачу трем жителям Татарстана поддельных сертификатов о вакцинации.

«Оставив часть себе часть денежных средств, через еще одного гражданина они передали их медицинской сестре медучреждения города. Последняя, не обладая навыками обращения с государственным реестром вакцинированных, обратилась за помощью к бывшей сотруднице учреждения, ранее имевшей доступ к реестру, которая за 10 тысяч рублей внесла туда ложные сведения. В результате граждане незаконно получили сертификаты о вакцинации», — говорится в пресс-релизе.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, выясняются дополнительные эпизоды преступной деятельности.



В МВД по Татарстану ранее предупреждали, что использующих фальшивый QR-код будут привлекать к уголовной ответственности по части 5 статьи 327 УК РФ (подделка документов). За это грозит арест до шести месяцев. К уголовной ответственности привлекут не только использующих заведомо подложный документ, но и тех, кто подделал документ в целях его сбыта или использования, а также тех, кто приобрел, хранил или перевозил подделку. Нарушителям может грозить до 1 года лишения свободы.

Ольга Шагиева