В Татарстане 193 класса в 167 школах находятся на разобщении

В Татарстане ежедневный утренний медицинский фильтр проходят более 466 тысяч школьников и свыше 31 тысячи учителей. Не прошли контроль утреннего фильтра 590 учащихся, сообщили в Министерстве образования и науки РТ.

На разобщении находятся 193 класса в 167 учебных заведениях. Полностью закрыты несколько школ в Актанышском, Мензелинском и Тукаевском районах республики. Путем разобщения снижается количество контактов между школьниками, что оказывает влияние на распространение COVID-19 в учебных заведениях.

Фото: realnoevremya.ru

По субботам в школах рекомендуется организовывать спортивные, культурно-познавательные мероприятия на свежем воздухе. Их формат учебные заведения определяют самостоятельно.

Вчера министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в стране от коронавируса привились уже более 40 тысяч подростков. Глава Минздрава добавил, что дети составляют 20% от общего числа зараженных COVID-19.

Диана Жиленкова