Новости общества

12:23 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

За сутки в Татарстане выявили рекордное количество зараженных коронавирусом — 1 514 человек

11:27, 09.02.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
За сутки в Татарстане выявили рекордное количество зараженных коронавирусом — 1 514 человек
Фото: Максим Платонов

За последние сутки в Татарстане выявили 1 514 заражений коронавирусом — это новый антирекорд. 128 случаев COVID-19 зафиксировано среди детей до 18 лет. Больше всего заражений зафиксировано в Казани — 982 заболевших.

По данным портала «стопкоронавирус.рф» госпитализированы 444 человека, по данным Минздрава РТ — 102.

За все время пандемии COVID-19 заболели 58 764 жителя республики. Всего выздоровели 41 654 человека, в том числе 630 — за минувшие сутки. Скончались еще пять человек. Всего инфекция стала причиной смерти 1 638 татарстанцев.

Фото: Максим Платонов

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Диана Жиленкова
ОбществоМедицина Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также