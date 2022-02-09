За сутки в Татарстане выявили рекордное количество зараженных коронавирусом — 1 514 человек

Фото: Максим Платонов

За последние сутки в Татарстане выявили 1 514 заражений коронавирусом — это новый антирекорд. 128 случаев COVID-19 зафиксировано среди детей до 18 лет. Больше всего заражений зафиксировано в Казани — 982 заболевших.

По данным портала «стопкоронавирус.рф» госпитализированы 444 человека, по данным Минздрава РТ — 102.

За все время пандемии COVID-19 заболели 58 764 жителя республики. Всего выздоровели 41 654 человека, в том числе 630 — за минувшие сутки. Скончались еще пять человек. Всего инфекция стала причиной смерти 1 638 татарстанцев.

Фото: Максим Платонов

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Диана Жиленкова